Val-d'Aigoual Val-d'Aigoual Gard, Val-d'Aigoual Week-end « all inclusive » Randonnée/VTT à la Station Alti Aigoual Val-d’Aigoual Val-d'Aigoual Catégories d’évènement: Gard

Val-d'Aigoual

Week-end « all inclusive » Randonnée/VTT à la Station Alti Aigoual Val-d’Aigoual, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Val-d'Aigoual. Week-end « all inclusive » Randonnée/VTT à la Station Alti Aigoual 2021-07-03 – 2021-07-04 Station de ski au col de Prat-Peyrot Prat-Peyrot / Mont Aigoual

Val-d’Aigoual Gard Val-d’Aigoual Gard 30 PROGRAMME : Samedi journée : Randonnée de Meyrueis à l’Aigoual accompagnée de Martine Pialot, une guide certifiée.- Départ de Meyrueis à 9h- Pique-nique en milieu de journée- Arrivée au sommet du mont Aigoual vers 16h/17hSamedi soir : – Souper, repas prévu par le chef cuisinier du restaurant de l’Observatoire- Nuit au gîte de l’ObservatoireDimanche matin : – Petit-déjeuner- Pique-nique à emporter (pour le dimanche midi). – Descente en VTT direction Meyrueis.- Retour à vos voitures.À PRÉVOIR : Des bonnes chaussures et des vêtements légers, un gilet et un tee-shirt de rechange (pour l’arrivée), un Kway, un pique-nique pour le samedi midi, 1.5L d’eau/personne, des affaires de nuit et des affaires de sport pour le lendemain.TARIFS : 126 €/personne le week-end, tout compris Si vous souhaitez individualiser les activités et faire seulement celle qui vous plaît :- Randonnée accompagnée « Meyrueis > l’Aigoual » : 40€/personne.- Nuit au gîte en demi-pension (repas du soir, nuit, petit-déjeuner, pique-nique) : 55,30€/personne.- Demi-journée de VTT « L’Aigoual > Meyrueis » : 30€/personne (casque 2€).RÉSERVATION : Par téléphone au 04.67.73.19.80 ou par mail sur communication@stationaltiaigoual.comÀ très vite au sommet ! communication@stationaltiaigoual.com http://www.stationaltiaigoual.com/ Droits gérés dernière mise à jour : 2021-06-26 par OFFICE DE TOURISME DES CÉVENNES MÉRIDIONALES

Détails Catégories d’évènement: Gard, Val-d'Aigoual Étiquettes évènement : Autres Lieu Val-d'Aigoual Adresse Station de ski au col de Prat-Peyrot Prat-Peyrot / Mont Aigoual Ville Val-d'Aigoual lieuville 44.10855#3.5463