Viens vivre un week-end magique en plein coeur de Paris et faire des rencontres exceptionnelles du vendredi 11 mars à 19h au dimanche 13 mars à 16h Au programme : ————– **Vendredi 11 mars** – 19h : Accueil au Café Joyeux sur les Champs-Elysées, apéro et dîner **Samedi 12 mars** – Atelier d’éloquence avec Laura Sibony (Fondatrice de École de la Parole) – Témoignage de Paul Sugy, journaliste au Figaro : « Comment la foi peut éclairer un engagement professionnel » – Balade dans Paris en Segway – Expérience de maraudes auprès des personnes sans-domicile **Dimanche 13 mars** – Rencontre avec Mgr Rougé, évêque du diocèse de Nanterre – Messe (Fin à 16h). Infos pratiques ————— Hébergement à l’auberge de jeunesse ADVENIAT, près des Champs-Elysées. 60 € tout compris (sauf transports) **Réservé aux 18-25 ans** [Lien inscription](https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/week-end-afc-jeunes-mars-2022) Contact : Bénédicte / [[afcjeunes@afc-france.org](mailto:afcjeunes@afc-france.org)](mailto:afcjeunes@afc-france.org) [Les AFC Jeunes – infos](https://www.afc-france.org/afc-jeunes/)

60€ tout compris sauf transports – pour les 18-25 ans

Un week-end à Paris pour se former et se détendre Auberge de jeunesse ADVENIAT 10 Rue François 1er, 75008 Paris Paris Quartier des Champs-Élysées

