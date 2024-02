Week-end à vélo Découvrez le Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle, samedi 18 mai 2024.

Week-end à vélo Découvrez le Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle Landes

Le temps d’un week-end, venez-vous aérer, pédaler entre vignes, chapelle et bien plus ….

Noël, habitant passionné du territoire, sera votre compagnon. Avec lui, vous découvrirez des trésors parfois cachés et rencontrerez des gens d’ici, passionnés et passionnants.

Inscription obligatoire Gratuit

Jour 1 Boucle de 24 km avec pauses découverte

Départ Office de tourisme du Pays Morcenais

Jour 2 Boucle de 24 km avec pauses découverte

Départ à Ygos-Saint-Saturnin, depuis la place du fronton où se tient la salle des fêtes

Des balades vélo, des richesses locales, des rencontres inoubliables, un séjour à réserver !

Côté pratique

Possibilité location tous vélos à Morcenx avec TandemMX40.

Inscription obligatoire Gratuit A partir de 12 ans Casque obligatoire pour les enfants, conseillé pour les adultes Places limitées EUR.

4 place Jean Moulin

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

