Week-end à l’Ermitage – samedi Jardin de l’Ermitage, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Guyancourt.

Week-end à l’Ermitage – samedi

Jardin de l’Ermitage, le samedi 17 juillet à 14:00

**De 14h à 18h :** * **Carrousel Titanos** – arts forains : un chapiteau et un manège de bric et de broc : il suffit de peu pour créer magie et poésie * **Psychotron** (The Jabberwocky Band) – musique : une installation audio, vidéo et interactive permettant de créer sa propre musique… * **Les transformateurs accoustiques** – musique : ils récupèrent tuyaux, bidons, vieux plats et autres déchets qu’ils transforment en instruments de musique… **À 16h :** * **Fleur de chanson** – musique : un joyeux spectacle promenade pour célébrer les jardins. **À 19h30 :** * **Entre nous** (Cie Entre Nous) – cirque : quatre artistes de cirque renouent des liens autour de trois mâts chinois et développent un langage chorégraphique commun, tout en douceur, émotion et virtuosité.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

La ville ouvre les portes du Parc de L’Ermitage le temps d’un week-end placé sous le signe du développement durable

Jardin de l’Ermitage Rue des Sangliers 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



