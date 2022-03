WEEK-END À LA NEIGE Fontès Fontès Catégories d’évènement: Fontès

Hérault

WEEK-END À LA NEIGE Fontès, 12 mars 2022, Fontès. WEEK-END À LA NEIGE Fontès

2022-03-12 06:30:00 06:30:00 – 2022-03-12

Fontès Hérault Fontès 70 85 EUR L’association Le Volcan Fontésol vous invite à une escapade pyrénéenne, entre Bonascre, sur les hauteurs d’Ax-les-Thermes, et le Pas de la Case, en Andorre.

Départ de Fontès samedi à 6h30, retour dimanche vers 20h.

