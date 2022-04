Week-end à Granville Granville – Port Granville Catégories d’évènement: Granville

**Week-end du 9 au 10 avril** Où et quand ? – Rdv le vendredi 8 en fin d’après-midi directement sur les bateaux (possibilité d’arriver jusqu’à samedi matin 8h30) – Retour dimanche à 16h30 au port (ne pas prendre de train avant 18h). Nous t’enverrons toutes les informations nécessaires (horaire des trains, emplacement des bateaux etc.) une fois ton inscription finalisée. PRIX : 166 € (transport non inclus) + 30€ cotisation annuelle (si tu ne l’as pas encore réglée pour l’année 2021-2022). ATTENTION : places limitées. Pour le moment : 3 bateaux, soit 28 moussaillons.

Les PDM prennent la mer le WE du 9-10 avril, direction Granville ! Granville – Port Port de plaisance Granville Granville Manche

