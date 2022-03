Week-en jeux – loto Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Fort du succès rencontré pour son premier loto de l'année 2022, le comité des fêtes a décidé de vous enchanter à nouveau en vous proposant un week-end de jeux le samedi 26 et le dimanche 27 mars 2022.

La salle des fêtes s'ouvrira à tous les as de la belote pour un concours le samedi à

partir de 14 heures, alors que les passionnés du carton seront à l'honneur le lendemain (même horaire) pour tenter leur chance avec notre deuxième édition du loto.

La salle des fêtes s’ouvrira à tous les as de la belote pour un concours le samedi à

partir de 14 heures, alors que les passionnés du carton seront à l’honneur le lendemain (même horaire) pour tenter leur chance avec notre deuxième édition du loto. comité des fêtes

