WEEK-EN BIEN-ETRE SE RESSOUCER SE REGENERER La Salvetat-sur-Agout, vendredi 5 juillet 2024.

WEEK-EN BIEN-ETRE SE RESSOUCER SE REGENERER La Salvetat-sur-Agout Hérault

Juste après le solstice d’été, pour profiter des plus longues journées de l’année et de l’énergie montante, je vous propose un séjour bien-être.

Juste après le solstice d’été, pour profiter des plus longues journées de l’année et de l’énergie montante, je vous propose un séjour bien-être, du vendredi 5 juillet fin de journée au dimanche 7 juillet fin de journée.

Au programme du yoga et de la gym douce pour bien commencer la journée. Des balades en forêt pour se connecter aux arbres et à la nature.

Des ateliers créatifs ou nous apprendrons à fabriquer un bracelet en micro macramé ainsi qu’un arbre de vie en perles et fil de fer.

Des ateliers d’auto massage du visage, des mains et des pieds.

Des voyages sonores avec koshis, tambours et bols tibétains… des méditations guidées pour lâcher prise, des soins énergétiques…

Vous pourrez bénéficier des jacuzzis et du sauna avec vue panoramique sur la forêt.

Les repas sont végétariens faits maison avec des produits locaux majoritairement bio.

Ce week-end se déroulera dans un véritable havre de paix, proche de la Salvetat/Agout, dans un domaine de 7 hectares. Vous serez hébergés dans des cabanes tout en confort et sérénité à la décoration inspirée de l’atmosphère chaleureuse des maisons de nos grands-mères.

LE PROGRAMME

Vendredi soir accueil à partir de 17h.

• Découverte du lieu, de votre logement

• Repas

• Relaxation bols tibétains, koshis, tambour

Samedi

• petit déjeuner,

• yoga,

• atelier bracelet micro macramé

• repas

• balade, respiration en pleine conscience, exercices énergétiques, câlins aux arbres,

• temps de repos avec sauna, jacuzzi

• atelier auto massage visage

• Repas

• le soir méditation lâcher prise

Dimanche

• petit déjeuner

• gym douce,

• auto massage pieds

• repas

• atelier créatif arbre de vie,

• balade et temps libre pour jacuzzi

• départ à partir de 18h

HÉBERGEMENT

Vous serez logé dans des cabanes de 2 personnes (selon les cabanes 1 lit double, 1 canapé lit ou des lits superposés).

Jardin et terrasse avec vue imprenable sur les Monts du Haut Languedoc ! Jacuzzi et transats pour prendre un bain de forêt

Chaque cabane dispose d’une cuisine, salle d’eau, wc. Les draps, serviettes, sèche cheveux sont fournis

Wifi disponible au Préau, pas de TV, pas micro-onde.

TARIF 295 € (repas, hébergement, activités)

Stage organisé par Séverine HAUVY – NATURCONSEIL 06 74 64 30 03 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 17:00:00

fin : 2024-07-07 18:00:00

Cabanes d’hestia

les cabanes d’Hestia

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie naturconseil34@gmail.com

