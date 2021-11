Sainte-Savine CDI Collège Paul Langevin Aube, Sainte-Savine Webrallye Harry Potter CDI Collège Paul Langevin Sainte-Savine Catégories d’évènement: Aube

CDI Collège Paul Langevin, le jeudi 20 janvier 2022 à 17:00

Serez-vous admis à entrer à Poudlard ? Seul le professeur Dumbledore pourra vous faire entrer. Mais pour cela une épreuve vous attend : un Webrallye par équipe. Répondez à des questions, trouver des indices dans la bibliothèque, découvrez le code secret qui vous permettra d’ouvrir le coffre. Mais vous n’êtes qu’un Moldus. Serez-vous assez fort et assez rapide pour réussir cette mission?

32 places disponibles. Inscription au CDI. Ouvert uniquement aux élèves de 4e et 3e du collège.

CDI Collège Paul Langevin 14 avenue Gabriel Thierry 10300 Sainte-Savine

2022-01-20T17:00:00 2022-01-20T20:30:00

