La prochaine entrée en vigueur de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et l’arrivée du brevet européen à effet unitaire vont engendrer des changements importants dans la stratégie de protection des innovations. Le brevet européen à effet unitaire permettra la protection d’une invention grâce à un titre unique produisant des effets sur un ensemble d’Etats européens (16 à ce jour) sans nécessiter de formalités de validation dans chaque Etat. La nouvelle juridiction unifiée du brevet aura quant à elle une compétence étendue en matière de contrefaçon et de validité des brevets européens, à laquelle il sera toutefois possible de déroger (« opt out ») pendant une période transitoire. Face à ces évolutions majeures, nous vous proposons de faire un point d’actualité sur ces sujets, centré sur les sujets suivants : * Quelles sont les principales évolutions induites par la juridiction unifiée du brevet et le brevet à effet unitaire dans le domaine des brevets ? * Comment intégrer ces changements dans votre stratégie brevets ? * Echanges et questions-réponses. Liens d’inscription : * [10 Mai (11h-12h)](https://us02web.zoom.us/webinar/register/7716499281262/WN__Y8IBQcUSfmOzLQDEOKPdw). * [23 Juin (11H12h)](https://us02web.zoom.us/webinar/register/8216499281597/WN_9Kx09K68SzWfBukZcZHZhA).

Le Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle Germain Maureau vous propose deux dates de webinar.

