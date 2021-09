WEBINAR: TO BE AN ARTIST IN A TRANSFORMED WORLD En ligne, 1 octobre 2021, Ligné.

C’est avec plaisir que le Ficep vous invite dans la cadre de la Semaine des cultures étrangères au WEBINAR intitulé: **« TO BE AN ARTIST IN A TRANSFORMED WORLD ».** **En collaboration avec le Centre Culturel Irlandais, le Centre Culturel Canadien et l’Institut Polonais.** L’inspiration pour organiser ce webinar est venue de la pièce de théâtre « TO BE A MACHINE (Version 1.0) » réalisée par Bush Moukarzel et Ben Kidd, basée sur le livre de l’écrivain irlandais Mark O’Connell. Elle sera un prétexte pour parler de l’immortalité et du monde d’aujourd’hui transformé par la technologie qui s’est accélérée ces dernières années. Les artistes des trois pays différents: le Canada, l’Irlande et la Pologne amorceront cette discussion. Le Webinar se déroulera en anglais, le vendredi 1.10.2021 à 15h00. **LES ARTISTES CONFÉRENCIERS:** **(Irlande) Mark O’Connell:** auteur et journaliste Irlandais. Son premier livre, To Be A Machine, a été publié en 2017, suivi de Notes From an Apocalypse en 2020. Il a écrit pour des publications telles que The New Yorker, The New York Times Magazine, The New York Review of Books et The Guardian. Il étudie le phénomène du transhumanisme, cette quête de l’immortalité par la technologie si proche, dit-il, des religions. **(Pologne) Agnieszka Kurant:** son exposition est actuellement sur l’affiche du Musée d’Art de Łódź, (Muzeum Sztuki), où elle aborde entre autres les questions du rôle de l’IA et de l’intelligence collective dans le processus artistique, en utilisant les algorithmes GPT3 et GPT2 dans son art. Elle vit et travaille a New York . (Irlande) Mark O’Connell: auteur et journaliste Irlandais. Son premier livre, To Be A Machine, a été publié en 2017, suivi de Notes From an Apocalypse en 2020. Il a écrit pour des publications telles que The New Yorker, The New York Times Magazine, The New York Review of Books et The Guardian. Il étudie le phénomène du transhumanisme, cette quête de l’immortalité par la technologie si proche, dit-il, des religions. **(Canada) Marshall Pynkoski et Jeannette Lajeunesse Zigg:** les co-directeurs artistiques fondateurs d’Opera Atelier, une compagnie d’opéra et de ballet basée à Toronto qui se concentre sur les productions du répertoire baroque et classique. L’une des caractéristiques uniques de la compagnie est que ses productions sont toujours accompagnées par le Tafelmusik Baroque Orchestra – l’un des meilleurs ensembles d’instruments d’époque au monde. Le webinar sera modéré par Sophie Gorman.

Webinar organisé par le Ficep dans le cadre de la Semaine des cultures étrangères à Paris.

