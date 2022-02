Webinar – Réunion d’information sur l’appel à candidature ZEBOX EUROPE Online Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le mercredi 16 février à 16:00

Venez rencontrer l’équipe de ZEBOX pour une réunion d’information sur l’appel à candidatures ouvert. À propos de cet événement : Quoi : Vous êtes des entrepreneurs porteurs d’innovations durables dans les domaines de la logistique, de l’industrie 4.0 ou de l’énergie ? Vous cherchez à développer votre projet avec un accompagnement sur mesure et à façonner votre produit en lien avec les besoins des grandes entreprises ? Venez rencontrer l’équipe de ZEBOX pour une réunion d’information sur l’appel à candidature ouvert. **Programme :** _16h00 – 16h15 :_ Présentation de ZEBOX et du programme d’incubation. Informations sur qui peut et comment postuler, et quel est le processus de sélection de l’appel à candidatures. _16h15 – 16h25 :_ Témoignage d’un entrepreneur soutenu par ZEBOX _16h25 – 16h45 :_ Session de questions-réponses, pour échanger et répondre à toutes vos questions. Quand : **16 février – de 16h00 à 16h45 CET.** Où : Rejoignez la réunion en ligne ([https://www.eventbrite.fr/e/260263323607](https://www.eventbrite.fr/e/260263323607)) Qui : L’équipe ZEBOX 1 – Arrivez à l’heure convenue pour le rendez-vous 2 – Veuillez rejoindre la réunion 5 minutes avant le début. 3 – Les horaires indiqués des événements ZEBOX sont ceux de ZEBOX Europe : Marseille heure locale (CET)

2022-02-16T16:00:00 2022-02-16T16:45:00

