MIE de Roubaix, le jeudi 18 novembre à 09:30

Le **CNAPS**, l’**ADAPECO** et **CAMAS** **FORMATION** vous présentent leurs outils « CAP vers les métiers de la sureté, de la surveillance, de la sécurité … » , des outils d’information et de sensibilisation sur les métiers favorisant l’orientation des publics vers les formations et l’emploi du territoire. **Des outils pour :** * Donner envie à vos publics de s’orienter vers le métier d’agent(e) de sécurité * Identifier les compétences, les aptitudes , les obligations nécessaires * Connaître les évolutions possibles vers d’autres métiers * Se saisir des opportunités d’emploi et de formation sur la MEL * Récupérer les outils pour proposer des ateliers au sein de votre structure

Sur inscription, en visioconférence

2021-11-18T09:30:00 2021-11-18T11:00:00

