Webinar : initiation à la cartographie statistique

En ligne, le jeudi 25 novembre à 14:00

Vous avez remarqué que **les cartes sont de plus en plus présentes dans votre quotidien, professionnel comme personnel ?** Vous voulez connaître les bases de la cartographie pour enrichir vos compétences ? Rejoignez-nous le **25 novembre à 14h** pour vous initier à la cartographie statistique en une heure avec Articque, expert du sujet depuis plus de 30 ans ! **Au programme :** * La carte à travers les âges, * La finalité d’une carte, * Les différents types de cartes, * Les éléments indispensables d’une carte, * Les principales représentations, … Et bien plus encore ! **Des connaissances utiles :** Le géodécisionnel répond à de nombreuses problématiques : * analyse des données métier, * meilleure connaissance de son territoires, de ses clients, * pilotage de l’activité commerciale, * études géomarketing… **Démarquez-vous en vous formant dès maintenant à l’analyse cartographique !**

Gratuit, sur inscription

Découvrez en une heure les bases de la cartographie avec un expert et développez de nouvelles compétences utiles pour votre vie professionnelle !

En ligne 149 avenue du Général de Gaulle 37230 Fondettes Indre-et-Loire



2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T15:00:00