WEBINAR FORMATION MIE de Roubaix, 23 novembre 2021, Roubaix.

WEBINAR FORMATION

MIE de Roubaix, le mardi 23 novembre à 09:30

Vous êtes à la **recherche d’informations sur les formations**, pour concrétiser votre projet d’orientation professionnelle ou de reconversion ? Participez au : ### **WEBINAR FORMATION** **Dans ce webinar, vous trouverez des informations clés sur :** * **Le financement :** et un zoom sur des formations financées pour les demandeurs d’emploi * **L’accès aux formations :** de nombreux organismes de formation ont simplifié leurs modalités de sélection * **Leur localisation :** une métropole avec une richesse de formation et de lieu de formation, pour trouver celle qui vous convient et proche de chez vous * **Le distanciel / le présentiel :** beaucoup d’organismes de formation continuent les cours en présentiel et/ou en distanciel * **Les métiers qui recrutent :** les formations financées pour accéder aux métiers porteurs de la métropole lilloise Pour vous projeter au mieux, quelques illustrations seront possibles (vidéo métier, vidéo stagiaire formation…) Et après le **WEBINAR** ? Vous aurez la possibilité de prendre un **rendez-vous individuel** avec l’équipe **PRIF** pour aller plus loin, définir le **parcours formation dont vous avez besoin** (lieu, certification) et mise en relation avec l’organisme de formation.

Sur inscription, en visioconférence

Découvrez les informations à propos des formations, de leurs financements et bien d’autres !

MIE de Roubaix 78B boulevard du général Leclerc 50100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T09:30:00 2021-11-23T12:30:00