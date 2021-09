WEBINAR Formation MIE de Roubaix, 14 septembre 2021, Roubaix.

WEBINAR Formation

MIE de Roubaix, le mardi 14 septembre à 09:30

Vous êtes à la recherche d’informations sur les formations, pour concrétiser votre projet d’orientation professionnelle ou de reconversion ? Participez au : WEBINAR FORMATION Dans ce webinar, vous trouverez des informations clés sur : Le financement : et un zoom sur des formations financées pour les demandeurs d’emploi L’accès aux formations : de nombreux organismes de formation ont simplifié leurs modalités de sélection Leur localisation : une métropole avec une richesse de formation et de lieu de formation, pour trouver celle qui vous convient et proche de chez vous Le distanciel / le présentiel : beaucoup d’organismes de formation continuent les cours en présentiel et/ou en distanciel Les métiers qui recrutent : les formations financées pour accéder aux métiers porteurs de la métropole lilloise Pour vous projeter au mieux, quelques illustrations seront possibles (vidéo métier, vidéo stagiaire formation…) Et après le WEBINAR ? Vous aurez la possibilité de prendre un rendez-vous individuel avec l’équipe PRIF pour aller plus loin, définir le parcours formation dont vous avez besoin (lieu, certification) et mise en relation avec l’organisme de formation.

gratuit

webinar formation

MIE de Roubaix 78B boulevard du général Leclerc 50100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T09:30:00 2021-09-14T12:00:00