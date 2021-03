Rennes en ligne Rennes WEBINAR | Electrification de flotte : comment réussir sa transition énergétique ? en ligne Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

le jeudi 25 mars à 10:00

Au 1er janvier 2022, les flottes professionnelles de plus de 100 véhicules devront intégrer 10% de véhicules verts lors du renouvellement. Comment réussir cette étape de mise en conformité tout en respectant son budget et les besoins de mobilité de ses salariés ? C’est tout le challenge de cette année de préparation ! Dans ce webinar, notre équipe vous présentera en détails les outils à votre disposition pour transformer ce défi en opportunité. Lien pour s’inscrire ? [[https://www.mobilitytechgreen.com/webinar-autopartage-b2b/](https://www.mobilitytechgreen.com/webinar-autopartage-b2b/)](https://www.mobilitytechgreen.com/webinar-autopartage-b2b/)

