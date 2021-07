Ivry-sur-Seine Association FuturAge - Pôle Charles Foix Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Webinaires passés et colloque à venir Association FuturAge – Pôle Charles Foix Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Durant le printemps qui vient de s’écouler, Futurage a organisé deux webinaires de 90 minutes qui ont réuni plus de 100 personnes. Vous pouvez retrouver les actes de ces évènements sur notre site internet en cliquant sur les liens suivants : [**“EHPAD, entre fermeture et ouverture, perspectives post-covid”**](https://www.futurage.fr/ressources/actes-du-webinaire-futurage-ehpad-entre-fermeture-et-ouverture-perspectives-post-covid/) Objectif : donner la parole aux professionnels qui ont vécu la crise sanitaire aux côtés des résidents. Les conversations ont mis en évidence un besoin de mise en réseau afin de partager les expériences et s’enrichir mutuellement. [**“Le bien-vieillir dans les projets d’aménagements urbains”**](https://www.futurage.fr/ressources/actes-du-webinaire-le-bien-vieillir-dans-les-projets-damenagements-urbains/) Objectif : mettre en lumière le rôle des collectivités et des établissements publics dans la prise en compte du bien-vieillir dans les projets d’aménagements urbains.

Association FuturAge – Pôle Charles Foix
54 rue Molière 94200 Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine Ivry Port Val-de-Marne

