La Rochelle Zoom Charente-Maritime, La Rochelle Webinaires: « Innover par le design dans le grand âge et le handicap » Zoom La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Webinaires: « Innover par le design dans le grand âge et le handicap » Zoom, 12 janvier 2021, La Rochelle. Webinaires: « Innover par le design dans le grand âge et le handicap »

du mardi 12 janvier au mercredi 13 janvier à Zoom

**Le design ne s’applique pas seulement aux objets.** **Nombre de projets de design ont vocation à apporter des solutions prenant la forme d’aménagement d’espaces et de lieux, d’évolution des services, de processus mieux pensés et optimisés, de propositions d’innovations…** **Mercredi 12 janvier 2022, de 14h à 16h45** Webinaire : Le design au service des droits et de l’inclusion des personnes âgées ou handicapées **Jeudi 13 janvier 2022, de 9h30 à 12h15** Webinaire : Transformer l’offre et l’accompagnement des personnes grâce au design social

Inscription

CNSA Zoom zoom La Rochelle Tasdon Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-12T14:00:00 2021-01-12T16:45:00;2021-01-13T09:30:00 2021-01-13T12:15:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Zoom Adresse zoom Ville La Rochelle lieuville Zoom La Rochelle