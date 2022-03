Webinaires « Décryptage 2022 : les lundis Alzheimer » (21 mars, 28 mars et 4 avril) Webinaire Douai Catégories d’évènement: Douai

Depuis 3 ans, les rencontres territoriales menées par le collectif « Alzheimer Ensemble, Construisons l’avenir » ont permis d’éclairer les questions décisives de la prévention, de l’accompagnement et de l’habitat pour les personnes vivant avec la maladie et leurs proches. Ces enjeux majeurs appellent des décisions urgentes et fortes si l’on veut relever, d’ici 2030, le défi du vieillissement cognitif et favoriser l’émergence d‘une société bienveillante profitable à tous. À quelques semaines d’échéances politiques majeures, le cycle de webinaires « Décryptage 2022, les lundis Alzheimer » propose de faire un point d’étape et d’échanges en présence de personnalités et d’acteurs privés, publics et associatifs. Webinaires animés par Thierry Calvat.

