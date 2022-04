Webinaires alimentation & petit budget En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Webinaires alimentation & petit budget En ligne / online, 11 mai 2022, Paris. Webinaires alimentation & petit budget

du mercredi 11 mai au mardi 17 mai à En ligne / online

### Alimentation & petit budget Des webinaires proposés par le Service Santé Universitaire. **Le mercredi 11 mai de 17h à 18h :** “Manger équilibré avec un petit budget”. Au programme : explication de l’équilibre alimentaire, impact de l’alimentation sur la santé et astuces pour manger équilibré à petits prix. Ce webinaire sera animé par Julie Naves (diététicienne du SSU) et Nina Ferrari (chargée de projet et diététicienne). **Pour s’inscrire :** [ici](https://teams.microsoft.com/registration/u_7NaHsVRki6L9GWqRJKwA,5eYu5OzNb0CZ2GtbZbRATw,Pv7l7TS9cEid4sVJIlkXfw,k4AGgJehM0-zp0PVeaqFLQ,XAyhs6v97U2PEaVzpHNQQQ,oTdKok82fEqo_VPxaGYLCQ?mode=read&tenantId=68cdfebb-157b-4846-ba2f-d196a9124ac0) **Le mardi 17 mai de 17h à 17h45 :** “Aides alimentaires disponibles à l’université Paris-Saclay”. Au programme : présentation de l’AGORAé et des dispositifs d’aides alimentaires du CROUS. Ce webinaire sera animé par des bénévoles de l’AGORAé Paris-Saclay ainsi que par une assistante sociale du CROUS de Versailles. **Pour s’inscrire :** [ici](https://teams.microsoft.com/registration/u_7NaHsVRki6L9GWqRJKwA,5eYu5OzNb0CZ2GtbZbRATw,Pv7l7TS9cEid4sVJIlkXfw,pOlG6tMRB0S4UPA558dVzQ,G47_UnbiSE68Ex2v86dEww,sXtKxWTor0GX3yoBUQTDwg?mode=read&tenantId=68cdfebb-157b-4846-ba2f-d196a9124ac0) **Mail contact** : [[sante.etudiants@universite-paris-saclay.fr](mailto:sante.etudiants@universite-paris-saclay.fr)](mailto:sante.etudiants@universite-paris-saclay.fr)

Sur inscription

Le Service Santé Universitaire vous propose 2 webinaires autour du thème alimentation & petit budget En ligne / online En ligne / online Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T17:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-17T17:00:00 2022-05-17T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En ligne / online Adresse En ligne / online Ville Paris lieuville En ligne / online Paris Departement Paris

En ligne / online Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Webinaires alimentation & petit budget En ligne / online 2022-05-11 was last modified: by Webinaires alimentation & petit budget En ligne / online En ligne / online 11 mai 2022 En ligne / online Paris Paris

Paris Paris