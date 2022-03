Webinaire : Végétalisation participative, Permis de végétaliser et Jardins partagés. Catégorie d’évènement: île de France

Le mardi 19 avril 2022

de 14h00 à 15h30

Lors de ce webinaire, venez apprendre comment participer à la végétalisation de la ville avec les conseillers environnement de la Maison du Jardinage. En ligne de 14h00 à 15h30 : Porteurs de projets de végétalisation, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les différents dispositifs, permettant de jardiner sur le domaine public. Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien : https://forms.gle/f5ZUjvxtT6NC5PuD8 Pour rejoindre la visioconférence : https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m28f08d0d452dad9130105f3b0cd23708 Bonne séance ! Contact : 01 53 46 19 19 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature Conférence;Nature

