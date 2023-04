Webinaire : végétalisation participative, Permis de végétaliser et Jardins partagés Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public adultes. gratuit sous condition Inscription conseillée Lors de webinaire, venez apprendre comment participer à la végétalisation de la Ville avec les conseillers environnement de la Maison du Jardinage. En ligne le mercredi 26 avril 2023 de 18h30 à 19h30 : Porteurs de projets de végétalisation, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les différents dispositifs, permettant de jardiner sur le domaine public. Inscription-ici Pour rejoindre le webinaire, cliquez-ici : Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul-Belmondo 75012 Paris Contact : 01 53 46 19 19 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature

