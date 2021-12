Paris Maison du Jardinage- Pôle ressource Jardinage urbain île de France, Paris Webinaire : Témoignages et retour d’expériences sur le permis de Végétaliser Maison du Jardinage- Pôle ressource Jardinage urbain Paris Catégories d’évènement: île de France

Conseils, témoignages et astuces de porteurs de projets de Permis de végétaliser et membres d’un jardin partagé à Paris. Webinaire : jeudi 20 janvier de 18h00 à 19h30 Venez écouter et échanger avec l’intervenante Morgane Bernard en charge du développement agriculture urbaine et citoyenneté à la Maire de Gennevilliers . Pour assister à la visioconférence cliquer sur ce lien : https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m2aca6dc01477fdbfa0f743df91f27cb9 Pour participer et recevoir des ressources inscrivez vous en cliquant sur ce lien: https://forms.gle/9SRTtkyvynYyPggq8 Maison du Jardinage- Pôle ressource Jardinage urbain 41, rue Paul-Belmondo- Parc de Bercy Paris 75012 Contact : 01 53 46 19 19 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature Date complète :

