Participez au prochain webinaire sur l’engagement international, organisé par les chargées de mission langues & interculturalité, **le vendredi 25 mars de 13h30 à 16h.** Comment mieux habiter la terre devient une question récurrente que nombre d’humains se posent dans le monde entier face à l’angoisse grandissante liée aux conséquences de l’Anthropocène. Cette question cruciale, cependant, dépasse et à la fois, s’ancre dans un contexte culturel défini – celui dans lequel les personnes vivent concrètement. _Comment alors relier de façon plus explicite et plus efficiente la biodiversité à la diversité culturelle et linguistique dans les programmes d’enseignement ?_ _Quelle pourrait être la contribution de l’éducation interculturelle pour soutenir le développement durable et plus généralement, amener la transition écologique ?_ Dans cette intervention, les notions novatrices de **diversité bioculturelle**, d’**analyse critique systémique** et de **didactique interculturelle écologique** seront présentées pour analyser certains défis de l’éducation face au changement climatique. Les présentations **théoriques** seront combinées à des **mises en pratique** afin d’enrichir notre expérience pédagogique. **Le webinaire sera animé par Frédérique Brossard Børhaug**, professeure des sciences de l’éducation à VID Specialized University de Stavanger en Norvège. _Un service de traduction simultanée (français/anglais) sera assuré pendant le webinaire._ [**Pour s’inscrire**](https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/InterLang/FORMULAIREWEBINAIRE/questionnaire.htm) **Contact** : [[international.engagement@universite-paris-saclay.fr](international.engagement@universite-paris-saclay.fr)](international.engagement@universite-paris-saclay.fr)

