L’AUF, l’OIF et l’Institut international pour la Francophonie (2IF) de l’Université Jean Moulin Lyon III organisent le 23 mars 2021 un webinaire sur le thème « Plein phare sur le dictionnaire des francophones ». Il s’agit de donner la parole à des spécialistes qui aborderont la question du DDF sous un angle d’ouverture, de diversité culturelle et de modernité de la langue française. A suivre en direct sur la [page facebook de l’OIF](https://www.facebook.com/OIFrancophonie/) Parmi les panélistes : Bernard Cerquiglini, ancien recteur de l’AUF, Gabrielle le Tallec, professeure des universités en Sciences du Langage à l’Université Paris 13-Villetaneuse et membre de l’AUF, Mona Laroussi, directrice a.i à l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF), Adeline Larissa Simo Souop, professeure de Linguistique française à l’Université de Buea (Cameroun), et Noé Gasparini, chef de projet à l’Institut international pour la Francophonie (2IF) Webinaire Agence universitaire de la Francophonie 4 Place de la Sorbonne Paris Paris 5e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T14:00:00 2021-03-23T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Agence universitaire de la Francophonie Adresse 4 Place de la Sorbonne Ville Paris