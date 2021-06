Webinaire sur la sophrologie pour renforcer la concentration En ligne, 7 juin 2021-7 juin 2021, Meudon.

Webinaire sur la sophrologie pour renforcer la concentration

En ligne, le lundi 7 juin à 12:30

**Intervenante : I**sabelle Talbert-Paris, Sophrologue RNCP (Registre National de la Certification Professionnelle), Master Sophrologue Caycédienne dans la branche préventive et gestion du stress, Coach en Accompagnement Personnel et Professionnel, Formatrice de Sophrologues, Intervenante en Sophrologie en Psychiatrie, membre du SSI **Résumé du webinaire :** La période actuelle nous soumet à une multitude de sollicitations visuelles et/ou sonores en particulier et le recours accru au télétravail en visio-conférence ou audio pour toutes les générations – des écoliers, aux ados, des étudiants aux adultes en activité ou retraités-, met à rude épreuve la concentration de chacun-e. L’utilisation des écrans et de leurs multiples fenêtres a, notamment, un effet délétère sur l’attention et le maintien de celle-ci. La qualité et la longueur du sommeil ont un effet extrêmement important sur la concentration. Toutefois, la capacité de concentration de chacun-e peut également être entrainée, voire renforcée par la pratique de la sophrologie qui peut ainsi nous doter d’une efficace boite à outils. Ce webinaire présente la sophrologie, ses sources, ses modalités et ses principes méthodologiques. Il aborde également la pratique sophrologique, gage de l’efficacité de celle-ci. Il en explique l’application au domaine de la concentration en abordant la notion de fixation de l’esprit tout d’abord, puis de l’attention en elle-même pour arriver enfin à la concentration. Une mention sera faite sur l’utilisation de la sophrologie notamment en psychiatrie pour accompagner les TDAH (Troubles Déficitaires de l’Attention et/ou Hyperactivité) en complément des traitements allopathiques et des TCC (Techniques Cognitivo-Comportementales). Une courte séance de sophrologie sera proposée afin de d’aborder la pratique de la méthode ; en effet, la pratique remplace toutes les explications sur la sophrologie et ses nombreux bienfaits…

Sur inscription par mail, gratuit sur participation libre auprès de Meudon Bien-Être

Présentation de la sophrologie, lien avec la concentration et intérêt de la pratique régulière de la sophrologie pour entrainer et renforcer la capacité de concentration

2021-06-07T12:30:00 2021-06-07T13:00:00