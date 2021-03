En ligne Webinaire sur la gestion de vos réseaux sociaux En ligne

**Réseaux sociaux : lesquels privilégier pour votre association ?**

——————————————————————- Selon notre étude menée avec Recherches & Solidarités, « La place du numérique dans le projet associatif en 2019 », 67% des associations utilisent les réseaux sociaux. Et vous ? Les réseaux sociaux sont des outils incontournables pour développer votre notoriété, recruter des bénévoles, trouver des fonds… Mais quelle(s) plateforme(s) utiliser en priorité ? Comment les gérer efficacement ? On vous dit tout. Pendant ce **webinaire gratuit d’une heure**, Agnès et Laurène de Solidatech vous expliquent tout ce qu’il y a à savoir sur la **gestion de vos réseaux sociaux.** ### DEROULE INDICATIF : **40 minutes :** * Présentation de Solidatech

* Appréhendez les réseaux sociaux :

* Utilisez les réseaux sociaux pour votre association :

* Gérez efficacement vos réseaux sociaux :

* Clin d’œil sur les réseaux sociaux alternatifs **20 minutes :** * Phase de questions/réponses

