Webinaire – Stratégie et Performance : L’Agilité comme avantage concurrentiel HEC Paris Jouy-en-Josas, jeudi 21 mars 2024.

Webinaire – Stratégie et Performance : L’Agilité comme avantage concurrentiel HEC Paris Jouy-en-Josas Jeudi 21 mars, 12h30

Début : 2024-03-21 12:30

Fin : 2024-03-21 14:30

Dans le cadre du programme Global Executive Master in Management, le bureau de représentation Afrique de l’Ouest et Centrale d’HEC Paris a le plaisir de vous convier à son prochain webinaire.

Le professeur en stratégie et politique d’entreprise, Frédéric Leroy, animera une masterclass sur le thème : Stratégie et Performance – L’Agilité comme avantage concurrentiel.

HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines