Postulez dans les entreprises près de chez vous avec sqyemploi.fr Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines Postulez dans les entreprises près de chez vous avec sqyemploi.fr Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux, 16 novembre 2023, Montigny-le-Bretonneux. Postulez dans les entreprises près de chez vous avec sqyemploi.fr Jeudi 16 novembre, 09h00 Webinaire SQY Cub Participation gratuite – Inscription obligatoire Venez découvrir le portail SQYemploi.fr, et déposer votre CV sur l’interface « Candidat » qui vous permettra de postuler dans les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines. Webinaire SQY Cub 3, avenue du centre guyancourt Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 39 30 51 30 https://webikeo.fr/chaine/sqy-cub/ [{« type »: « link », « value »: « https://webikeo.fr/webinar/postulez/share »}] Gratuit sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T09:00:00+01:00 – 2023-11-16T09:45:00+01:00

2023-11-16T09:00:00+01:00 – 2023-11-16T09:45:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Webinaire SQY Cub Adresse 3, avenue du centre guyancourt Ville Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines Lieu Ville Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux latitude longitude 48.787838;2.050474

Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/