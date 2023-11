Formation : en 2023, le FNE s’adapte aux nouveaux enjeux Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux, 9 novembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Les grands événements sportifs à venir (Jeux Olympiques et Paralympiques 2024) et les enjeux liés aux transitions écologiques et numériques nécessitent de nouvelles compétences. Le Fonds National de l’Emploi (FNE) vise à financer les formations de vos salariés.

Rendez-vous en ligne pour connaitre les modalités d’accès à ces aides financières (cibles, formations, démarches).

Animé par Céline Estacaille – Opco Atlas

Webinaire SQY Cub 3, avenue du centre guyancourt Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 39 30 51 30 https://webikeo.fr/chaine/sqy-cub/ [{« type »: « link », « value »: « https://urlz.fr/o4T5 »}] Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T14:15:00+01:00 – 2023-11-09T15:00:00+01:00

