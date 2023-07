Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à SQY Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à SQY Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux, 20 septembre 2023, Montigny-le-Bretonneux. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à SQY Mercredi 20 septembre, 09h30 Webinaire SQY Cub Participation gratuite – Inscription obligatoire En 2024, SQY, collectivité hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, accueillera 5 épreuves sur 4 sites olympiques, l’occasion d’accroitre une notoriété déjà bien établie ! Lors de ce webinaire, présentation : – Des sites et épreuves olympiques à Saint-Quentin-en-Yvelines

– De l'avancement des plans de desserte des différentes sites

Webinaire SQY Cub
3, avenue du centre guyancourt
Montigny-le-Bretonneux 78180
Yvelines Île-de-France
01 39 30 51 30

Gratuit sur inscription

