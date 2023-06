SQY Emploi : matching gagnant ! Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines SQY Emploi : matching gagnant ! Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux, 13 juin 2023, Montigny-le-Bretonneux. SQY Emploi : matching gagnant ! Mardi 13 juin, 09h00 Webinaire SQY Cub Participation gratuite – Inscription obligatoire Vous êtes une entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines et vous recherchez de nouveaux talents ? Connaissez-vous le portail SQYEmploi, plateforme web gratuite pour déposer vos offres, sourcer des profils et valoriser votre marque employeur ? L’Equipe Emploi de SQY et Cleverconnect vous donnent rendez-vous. Ce sera l’occasion de passer en revue toutes les fonctionnalités et de vous présenter les nouvelles pour optimiser l’utlisation de votre compte recruteur. Intervenants : Mathieu Cherubin – Cleverconnect Sandrine Le Du – SQY Webinaire SQY Cub 3, avenue du centre guyancourt Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 39 30 51 30 https://webikeo.fr/chaine/sqy-cub/ [{« type »: « link », « value »: « https://webikeo.fr/webinar/sqy-emploi-matching-gagnant/share »}] Gratuit sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

