Webinaire “Sport et Maternité” Zoom, 25 mars 2022, Meudon.

Zoom, le vendredi 25 mars à 12:30

**Rendez-vous le vendredi 25 mars à 12h30 pour une visoconférence sur le thème “Sport et Maternité” dans le cadre des webinaires organisés par l’association Meudon Bien-Être.** Lorsque l’on s’interroge sur la pratique d’une activité physique pendant la grossesse et en post-partum, on est vite noyé sous un tas d’informations, souvent contradictoires, y compris de la part de professionnels du sport ou de la santé. Et on a bien du mal à démêler le vrai du faux ! J’aime particulièrement travailler avec les futures et jeunes mamans, les aider à traverser cette période de chamboulement physique et psychique, les accompagner dans ce moment unique de leur vie. Mais j’entends encore beaucoup d’idées reçues, d’inquiétudes, de fausses croyances sur l’activité physique périnatale. Alors quelles sont vraiment les bonnes pratiques ? Lors de ce webinaire, je ferai le point sur les idées reçues les plus courantes en m’appuyant principalement sur les travaux du Dr Bernadette de Gasquet, médecin et professeur de Yoga spécialisée en périnatalité, auteure des célèbres livres “Abdominaux arrêtez le massacre !” et “Bien-être et maternité”.

Gratuit sur inscription

Comment pratiquer une activité physique pendant la grossesse et en post-partum ?

