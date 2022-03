Webinaire – S’engager pour une Francophonie durable IFDD, 17 mars 2022, Québec.

Webinaire – S’engager pour une Francophonie durable

IFDD, le jeudi 17 mars à 12:00

Sur le thème « S’engager pour une Francophonie durable », l’objectif de cette table ronde de l’IFDD, est de mettre en exergue les liens insécables entre la science, les politiques publiques, la consommation, l’entrepreneuriat, et la finance, pour favoriser l’atteinte des objectifs de développement durable. Les intervenants sont : – Mme Hélène DRAINVILLE, Sous-ministre adjointe aux Relations internationales et de la Francophonie. Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec; _Mot d’ouverture_ – Mme Valériane CHAMPAGNE ST-ARNAUD, Professeur adjointe, Université Laval, application du marketing social aux enjeux de comportements écoresponsables, coauteure du Baromètre de l’action climatique _Oser adopter des comportements écoresponsables : accélérer le changement._ – M. Bruno MARCHAND, Maire de Québec (à confirmer) _Décider de rehausser le niveau d’ambition : adopter des plans de développement durable et des politiques publiques audacieuses, cohérentes, et à forts impacts._ – M. Rémi QUIRION, Scientifique en Chef du Québec _Moderniser nos modes de consommation et de production : la diplomatie scientifique pour stimuler la recherche et le développement._ – M. Maxime DEA, Directeur principal, CDPQ Mondial _Investir : mobiliser les financements nécessaires à l’atteinte des Objectifs de développement durable._ – M. Karl BLACKBURN, président et chef de la direction – Conseil du patronat du Québec; _Bâtir des entreprises d’économie verte et circulaire : accélérer le virage._ – Mme Cécile MARTIN-PHIPPS, Directrice, IFDD _S’engager pour une Francophonie durable : concevoir la langue française comme un outil de coopération, d’action, pour le développement durable._ Les échanges et discussions permettront à l’IFDD de peaufiner ses actions dans le cadre de sa nouvelle programmation quadriennale.

Inscription obligatoire et gratuite

Webinaire – Table ronde

IFDD Québec Québec La Cité-Limoilou



