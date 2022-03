Webinaire – Se mobiliser dans le cadre d’un Projet Alimentaire Territorial Evénement en ligne, 14 mars 2022, Bordeaux.

Webinaire – Se mobiliser dans le cadre d’un Projet Alimentaire Territorial

Evénement en ligne, le lundi 14 mars à 19:00

Comment se mobiliser dans le cadre d’un Projet Alimentaire Territorial ? Venez échanger, **le 14 mars à 19h**, autour de ces questions lors du prochain webinaire du cycle d’accompagnement du Pacte pour la Transition dédié à l’agriculture et l’alimentation. Deux intervenants prendront la parole : * Gilles Maréchal, chercheur et consultant sur les systèmes alimentaires territoriaux ; * Vianney Billette, AMAPien impliqué dans le PAT de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire (en Seine et Marne). Pour participer à ce webinaire, il suffit de s’inscrire sur le lien HelloAsso ci-dessous.

Sur inscription

Le cycle d’accompagnement dédié à l’agriculture et l’alimentation du Pacte de la Transition se poursuit avec un second webinaire consacré aux Projets Alimentaires Territoriaux.

Evénement en ligne Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T19:00:00 2022-03-14T21:00:00