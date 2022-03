Webinaire. Risque vibratoire et présentation du nouvel outil Osev INRS Paris Catégorie d’évènement: Paris

Webinaire. Risque vibratoire et présentation du nouvel outil Osev INRS, 24 mai 2022, Paris. Webinaire. Risque vibratoire et présentation du nouvel outil Osev

INRS, le mardi 24 mai à 11:00

Lorsque les salariés sont exposés aux vibrations, ils encourent certains risques pour leur santé. Des valeurs limite d’exposition sont définies par la réglementation française : il revient alors à l’employeur d’estimer l’exposition de ses salariés et de veiller à ce que ces doses vibratoires journalières ne soient pas dépassées. Dans ce contexte, l’outil Osev (Outil Simplifié d’Evaluation des Vibrations) permet aux acteurs de la prévention de réaliser une première évaluation simplement et sans mesure de l’exposition aux vibrations pour un poste de travail. Elle s’utilise en ligne à partir d’un ordinateur ou d’un smartphone. L’INRS organise mardi 24 mai 2022 à 11 h un webinaire destiné en priorité aux acteurs de prévention en entreprise et aux services de santé au travail en vue : * de rappeler les principales notions techniques, juridiques et médicales du risque vibratoire ; * d’exposer la démarche d’évaluation ; * de proposer une démonstration de l’outil Osev ayant récemment évolué. Cette conférence en ligne sera animée par Gérard Fleury, responsable du laboratoire Vibrations à l’INRS. La présentation en ligne durera environ une heure. La fin de la session permettra de répondre aux questions posées par les participants lors de leur inscription. L’accès est libre mais l’inscription est obligatoire. Comment évaluer l’exposition vibratoire d’un salarié et identifier des solutions de prévention ? Comment utiliser l’outil en ligne Osev ? INRS 65 boulevard Richard Lenoir, Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T11:00:00 2022-05-24T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu INRS Adresse 65 boulevard Richard Lenoir, Paris Ville Paris lieuville INRS Paris Departement Paris

INRS Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Webinaire. Risque vibratoire et présentation du nouvel outil Osev INRS 2022-05-24 was last modified: by Webinaire. Risque vibratoire et présentation du nouvel outil Osev INRS INRS 24 mai 2022 INRS Paris Paris

Paris Paris