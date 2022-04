Webinaire “Risque routier professionnel : prenez la bonne voie !” Présanse Paca-Corse Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Webinaire “Risque routier professionnel : prenez la bonne voie !” Présanse Paca-Corse, 9 mai 2022, Marseille. Webinaire “Risque routier professionnel : prenez la bonne voie !”

Présanse Paca-Corse, le lundi 9 mai à 14:00

A l’occasion des Journées de la sécurité routière au travail, les services de prévention et de santé au travail de Présanse Paca-Corse vous proposent un webinaire sur les points essentiels à connaître pour prévenir le risque routier professionnel. ### Les intervenantes : * Chloé BRAULT, IPRP-Technicienne de prévention à l’AISMT 13 * Véronique FROSSARD, Assistante Technique en Santé au Travail à l’AIST 83 * Fabienne DURET, Assistante technique au SAT Durance Luberon * Claire NICLAS, infirmière en santé au travail au SAT Durance Luberon La durée de ce webinaire est d’1 heure, incluant 15 mn dédiées aux questions-réponses. A l’occasion des Journées de la sécurité routière au travail, Présanse Paca-Corse vous propose un webinaire sur les points essentiels à connaître pour prévenir le risque routier professionnel. Présanse Paca-Corse Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T14:00:00 2022-05-09T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Présanse Paca-Corse Adresse Marseille Ville Marseille lieuville Présanse Paca-Corse Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Présanse Paca-Corse Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Webinaire “Risque routier professionnel : prenez la bonne voie !” Présanse Paca-Corse 2022-05-09 was last modified: by Webinaire “Risque routier professionnel : prenez la bonne voie !” Présanse Paca-Corse Présanse Paca-Corse 9 mai 2022 marseille Présanse Paca-Corse Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône