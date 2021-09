WEBINAIRE RH TPE : Contrat de travail & 1ère embauche : les erreurs à ne pas faire Bordeaux, 21 septembre 2021, Bordeaux.

Petites entreprises bordelaises, vous souhaitez embaucher et vous aimeriez avoir quelques conseils ? Participez à notre webinaire sur le contrat de travail et la première embauche ! ? Au programme : ? 9h -10h30 Un webinaire animé par Avocats du Barreau de Bordeaux Officiel spécialisé en droit social afin de comprendre les enjeux du contrat de travail ? 10h30 – 12h30 Bénéficiez d’un créneau pour une consultation gratuite de 30 minutes avec un avocat (préparez vos questions au préalable) ? Ce webinaire aura lieu le 21 septembre 2021. ? Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://bit.ly/inscriptions-webinaire-RHTPE](https://bit.ly/inscriptions-webinaire-RHTPE) ? Pour plus d’informations sur notre soutien en Ressources Humaines auprès des TPE bordelaises, rendez-vous sur : [https://www.emploi-bordeaux.fr/missions/appui-entreprise/](https://www.emploi-bordeaux.fr/missions/appui-entreprise/) ?Ou contactez directement Elisabeth Sarlin au 06 31 32 12 67

Inscription gratuite et obligatoire

