WEBINAIRE RH TPE : Comment accueillir et intégrer un.e stagiaire ou un.e alternant.e ?

le jeudi 14 octobre à 09:30

Très petites entreprises bordelaises, vous souhaitez un.e stagiaire ou alternant.e à vos côtés cette année ? ———————————————————————————————————— ### Vous voulez faire au mieux pour qu’il.elle se sente bien intégré.e ? ### Participez à notre webinaire en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale ! **Au programme** _**9h -10h30**_ * Présentation du cadre légal pour l’accueil d’un.e stagiaire (conditions de recours à un stage, durée, convention, gratification…) * Quel contrat d’alternance ? * Les différentes aides à l’embauche * Les bonnes pratiques d’intégration du.de la stagiaire ou de l’alternant.e (entretien de suivi, journal de bord…) Ce webinaire aura lieu **le 14 octobre 2021, en distanciel.** **Inscription gratuite et obligatoire ici :** [https://bit.ly/inscriptions-webinaire-RHTPE](https://bit.ly/inscriptions-webinaire-RHTPE) Pour plus d’informations sur **notre soutien en Ressources Humaines auprès des TPE bordelaises,** rendez-vous sur : [https://www.emploi-bordeaux.fr/missions/appui-entreprise/](https://www.emploi-bordeaux.fr/missions/appui-entreprise/) Ou contactez directement Elisabe+th Sarlin au 06 31 32 12 67 TPE bordelaises, vous souhaitez un.e stagiaire ou alternant.e à vos côtés cette année ? Vous voulez faire au mieux pour qu’il.elle se sente bien intégré.e ? Participez à notre webinaire ! Bordeaux BORDEAUX Bordeaux Gironde

2021-10-14T09:30:00 2021-10-14T10:30:00

