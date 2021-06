La baule En distanciel 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Webinaire : reruter un apprenti En distanciel 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Webinaire : reruter un apprenti En distanciel 44500 La baule, 10 juin 2021-10 juin 2021, La baule. Webinaire : reruter un apprenti

En distanciel 44500 La baule, le jeudi 10 juin à 18:00

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire, en partenariat avec Cap Atlantique, organise un **Webinaire gratuit** sur la thématique **« Recruter un apprenti : Pourquoi ? Comment ? »** Lien pour réserver sa place [ici](https://www.eventbrite.fr/e/billets-recruter-un-apprenti-pourquoi-comment-153002728279) La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire, en partenariat avec Cap Atlantique, organise un Webinaire gratuit sur la thématique « Recruter un apprenti : Pourquoi ? Comment ? » … En distanciel 44500 La baule En distanciel 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-10T18:00:00 2021-06-10T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu En distanciel 44500 La baule Adresse En distanciel 44500 La baule Ville La baule lieuville En distanciel 44500 La baule La baule