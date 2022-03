Webinaire “Repenser et dynamiser sa classe hybride : astuces et propositions” AUF – Moldova Chișinău Catégorie d’évènement: Chișinău

Webinaire “Repenser et dynamiser sa classe hybride : astuces et propositions” AUF – Moldova, 29 mars 2022, Chișinău. Webinaire “Repenser et dynamiser sa classe hybride : astuces et propositions”

AUF – Moldova, le mardi 29 mars à 16:00

À l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, le Bureau National AUF – Moldova, en partenariat avec la Féderation internationale des professeurs de français (FIPF) et l’Association des professeurs de français de Moldova, organise un webinaire sur le sujet “Repenser et dynamiser sa classe hybride : astuces et propositions “. Le webinaire sera animé par Mme Cynthia EID, Présidente de la FIPF. Public cible : enseignants de FLE, DNL des établissements membres de l’AUF en ECO. Lors de cette rencontre vous découvrirez des astuces très utiles pour une meilleure gestion de la classe hybride : ✅pédagogie multimodale ✅ingénierie pédagogique, granularisation, scénarisation ✅mise en œuvre de ressources et d’activités interactives humaines, matérielles et technologiques ✅ pistes d’évaluation hybride Quand ? le 29 mars, de 16h00 à 17h30 Où ? sur la plateforme Zoom Inscrivez-vous pour suivre le webinaire : [https://forms.gle/dHrunkCBMt815LbF](https://forms.gle/dHrunkCBMt815LbF) Accès au webinaire uniquement sur inscription !

Inscription obligatoire

À l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, le Bureau National AUF – Moldova organise un webinaire sur le sujet “Repenser et dynamiser sa classe hybride : astuces et propositions ” AUF – Moldova Chisinau Chișinău

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T16:00:00 2022-03-29T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Chișinău Autres Lieu AUF - Moldova Adresse Chisinau Ville Chișinău lieuville AUF - Moldova Chișinău

AUF - Moldova Chișinău https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chiinau/

Webinaire “Repenser et dynamiser sa classe hybride : astuces et propositions” AUF – Moldova 2022-03-29 was last modified: by Webinaire “Repenser et dynamiser sa classe hybride : astuces et propositions” AUF – Moldova AUF - Moldova 29 mars 2022 AUF - Moldova Chișinău Chișinău

Chișinău