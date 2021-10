Lille En ligne Lille, Nord [Webinaire] Remettre en location mon logement resté vacant En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

[Webinaire] Remettre en location mon logement resté vacant En ligne, 8 octobre 2021, Lille. [Webinaire] Remettre en location mon logement resté vacant

En ligne, le vendredi 8 octobre à 13:00

Les spécialistes du réseau AMELIO, l’habitat durable dans la MEL, vous donnent rendez-vous le 8 octobre à 13h pour un webinaire “mode d’emploi” pour aider les propriétaires de logements vacants à les remettre en location. C’est autour de 4 questions clés que le sujet sera abordé : * Que faire de mon logement vacant ? * Comment sécuriser la gestion locative de mon bien ? * Comment réaliser facilement des travaux avant de relouer mon bien ? * Comment être accompagné financièrement pour relouer mon logement ? Ce webinaire vous est proposé par la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.

Webinaire gratuit, inscription préalable obligatoire

Ce webinaire s’adresse aux propriétaires de logements qui restent non occupés parce que nécessitant des travaux… Découvrez le mode d’emploi pour les remettre en circulation En ligne Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T13:00:00 2021-10-08T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu En ligne Adresse Lille Ville Lille lieuville En ligne Lille