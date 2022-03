Webinaire. Réglementation du télétravail : repères en santé et sécurité au travail INRS Paris Catégorie d’évènement: Paris

Depuis le début de l’année 2020, la crise sanitaire a conduit de nombreuses entreprises et salariés à pratiquer le travail à distance. Le télétravail, régulier ou exceptionnel, est désormais une réalité. A l’heure où se mettent en place des accords collectifs d’entreprise, des chartes unilatérales ou des accords de gré à gré, l’INRS fait le point sur le cadre juridique réglementaire et conventionnel du télétravail. L’INRS organise jeudi 14 avril 2022 à 11h un webinaire destiné en priorité aux employeurs, aux encadrants, aux responsables RH et aux instances représentatives en vue : * d’expliquer le cadre juridique réglementaire et conventionnel qui encadre la pratique du télétravail aujourd’hui ; * de préciser les contours de l’obligation générale de santé et sécurité de l’employeur à l’égard des télétravailleurs ; * de mettre en lumière les points spécifiques de la démarche de prévention. Cette conférence en ligne sera animée par Annie Chapouthier, juriste à l’INRS spécialiste de ces questions de télétravail. La présentation en ligne durera environ une heure. La fin de la session permettra de répondre aux questions posées par les participants lors de leur inscription. L’accès est libre mais l’inscription est obligatoire. Quel est le cadre juridique réglementaire et conventionnel du télétravail aujourd’hui, qu’il soit régulier ou exceptionnel ? INRS 65 boulevard Richard Lenoir, Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris

