Lyon, le mercredi 10 mars à 17:00

Vous avez été nombreuses et nombreux à demander des temps de formation autour de l’environnement, du développement durable, etc., et des présentations de projets d’ECSI. Nous avons donc le plaisir de vous proposer ce webinaire de découverte de projet d’ECSI faisant intervenir l’association nancéienne de Recyclerie Recyclune ! Les objectifs ? Comprendre comment se monte un projet de Recyclerie, à quels besoins répond-elle, quels sont ses impacts sur le territoire, et quelle diversité d’activités peut être proposée à partir d’un service de réemploi. **Rendez-vous le 10 mars de 17h à 18h30 sur le lien Zoom suivant : [https://zoom.us/j/97595374055?pwd=cER3Y1gzOWo3V3ZWNFJoZE1BaXIvUT09](https://zoom.us/j/97595374055?pwd=cER3Y1gzOWo3V3ZWNFJoZE1BaXIvUT09)**

Gratuit

