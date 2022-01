Webinaire : Que faut-il savoir de la présidence française du Conseil de l’Union européenne ? Maison de l’Europe Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Inscription : www.maisoneurope-nantes.eu Tout public Webinaire. La « présidence du Conseil de l’UE », cela sert à quoi ? Quelles sont les obligations qu’elle entraîne pour l’Etat-membre appelé à l’assurer ? Quelles sont les opportunités qu’elle lui offre ? Quels sont les sujets sur la table pendant cette présidence française entre janvier et juin 2022, et quelles sont les interrogations qu’elle peut susciter ? Pour essayer d’y voir plus clair dans le pourquoi et comment, la Maison de l’Europe / Europe Direct de Nantes a invité Albrecht Sonntag, professeur à l’EU-Asia Institute de l’ESSCA Ecole de Management à répondre à ces questions durant un wébinaire d’une heure, le lundi 31 janvier 2022 à 18h. Maison de l’Europe adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://maison.europanantes.eu/ 0240486549 http://www.maisoneurope-nantes.eu

