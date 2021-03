En ligne Creuse WEBINAIRE – Propriété Intellectuelle et stratégie de levée de fonds En ligne Catégorie d’évènement: Creuse

**Quel rôle pour la PI dans la stratégie d’investissement en capital-risque ?**

——————————————————————————- Les cabinets In Extenso Innovation Croissance et Hautier IP ont le plaisir de vous convier à la présentation de leur étude croisée des dynamiques d’investissement en capital-risque et des tendances fortes du dépôt de brevets en France et en Europe. Au programme de cet échange, la présentation des grandes tendances du marché du capital-risque en France et en Europe, le panorama des dépôts de brevets, les rôle et impact du dépôt de brevets auprès des entreprises qui lèvent des fonds. La séance sera animée par * Noémie KELLER, associée au sein du cabinet In Extenso Innovation Croissance

* Nicolas HAUTIER, European & French Patent Attorney, Mandataire Européen auprès de l’OEB, Conseil en Propriété Industrielle et associé au sein d’Hautier IP

* Thibault MARMONIER, French Patent Attorney au sein du cabinet Hautier. La présentation des tendances (40mn) sera suivie d’une session de questions/réponses (20mn).

Gratuit sur inscription

