Vous démarrez à l’export? ————————- La CCI de l’Ain organise un webinaire pour mieux comprendre les formalités douanières et mieux maîtriser vos obligations. Le 05/10/2021 de 11:00 à 11:45. Conférence en ligne – Inscription gratuite et obligatoire. ### Intervenants : * **Anne SINNIGER,** conseillère d’entreprises réglementation & juridique, CCI Ain * **Philippe BREHIN,** cellule conseil aux entreprises, direction régionale des douanes d’Annecy ### Renseignements et inscription * [Inscription gratuite et obligatoire auprès de la CCI de l’Ain](https://www.ain.cci.fr/agenda/webinaire/primo-exportateurs-les-fondamentaux-de-la-douane-connaitre) * Renseignement par email : [[international@ain.cci.fr](mailto:international@ain.cci.fr)](mailto:international@ain.cci.fr) * Renseignement par téléphone : 04 72 32 13 00

