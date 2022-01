Webinaire – Prévenir le vol de mon vélo Visio sur Zoom Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’équipe de la Station V de Labège est ravie de vous inviter à son webinaire Prévenir le vol de mon vélo le lundi 7 février 2022 de 12h à 13h. Quel type d’antivol est le plus efficace ? De quelle façon l’attacher ? Existe-t-il des compléments à l’antivol ? Quel est le meilleur endroit où cadenasser mon vélo ? Le marquage Bicycode est-il obligatoire ? Faut-il souscrire à une assurance ? Nos conseiller·es mobilité seront à votre disposition pour aborder tous ces sujets et bien d’autres encore ! Une heure de pure interactivité cyclo-conviviale ! Lassez-vous porter par la curiosité et posez toutes vos questions. Devenez vélotafeurs confirmés, expert·es de la bicyclette, cyclistes du dimanche… ou de demain ! Inscription gratuite ci-dessous. À très bientôt !

