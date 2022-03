Webinaire présentation Summer Camp 2022 Zoom Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Webinaire présentation Summer Camp 2022 Zoom, 9 avril 2022, Orsay. Webinaire présentation Summer Camp 2022

Zoom, le samedi 9 avril à 11:00

À tous les élèves de seconde ! CentraleSupélec organise un Summer Camp. L’occasion de passer une semaine inoubliable au cœur d’une Grande École. Vous souhaitez réfléchir à votre orientation pour préparer Parcoursup, découvrir les sciences et la vie étudiante sur un campus international ? CentraleSupélec vous ouvre ses portes ! Le summer camp revient pour une nouvelle édition en 2022 ! Venez poser vos questions lors de la présentation en ligne par le directeur de l’Ecole et le directeur du programme le samedi 9 avril à 11h. Zoom CentraleSupélec Orsay Corbeville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T11:00:00 2022-04-09T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Zoom Adresse CentraleSupélec Ville Orsay lieuville Zoom Orsay Departement Essonne

Zoom Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Webinaire présentation Summer Camp 2022 Zoom 2022-04-09 was last modified: by Webinaire présentation Summer Camp 2022 Zoom Zoom 9 avril 2022 Orsay ZOOM Orsay

Orsay Essonne